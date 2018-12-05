В Беларуси создана рабочая группа по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Ее возглавил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Соответствующее распоряжение № 358р 30 ноября подписал глава правительства Сергей Румас, сообщили в белорусском Совмине.

Рабочая группа уполномочена вырабатывать позиции по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и вносить предложения по их решению, если необходимо — с проектами нормативных правовых актов.

Также группе поручено обеспечить взаимодействие с аналогичной рабочей группой, созданной в России.