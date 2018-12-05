В среду, 5 декабря мир всколыхнула трагическая новость — в возрасте 80 лет умер известный новозеландский режиссер, сценарист и продюсер Джефф Мерфи.

Журналисты рассказывают, что режиссерскую карьеру Мерфи начал в 70-е, в 1981 году сняв фильм «До свидания, пирог со свининой», который стал первым новозеландским фильмом, который получил финансовый успех на родине.

В 90-х кинематографист много снимал в Голливуде, но потом вернулся в Новую Зеландию, где работал на съемках «Властелина колец» вторым режиссером.

Всего за годы работы Джефф Мерфи снял два десятка фильмов, к шести из которых сам написал сценарии.

Официальную причину смерти пока не сообщали. Однако СМИ известно, что в последнее время режиссер редко выходил из дома из-за постоянных проблем с самочувствием.