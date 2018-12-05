Проведение саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который был назначен на 6 декабря, не состоится, в том числе по просьбе армянской стороны, в связи с предвыборной кампанией в Армении, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«На предыдущей встрече в Астане об этом лидеры условились (провести саммит ОДКБ 6 декабря), а потом с учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 числа, решили заседание ОДКБ не проводить», — сказал Ушаков журналистам на брифинге в Москве. По его словам, до конца года саммит ОДКБ, скорее всего, не состоится. «Я думаю, что до конца года, наверное, уже не успеют», — добавил Ушаков.

«Таким образом, действует решение, принятое ранее, заключающееся в том, что обязанности генсека временно исполняет российский представитель», — также сказал он. Напомним, исполняющим обязанности генерального секретаря ОДКБ в данный момент является Валерий Семериков.

На саммите в Астане 8 ноября было решено, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Беларуси, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Позднее Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана заявил, что у него есть три возможные кандидатуры на этот пост. В Ереване заявили, что потребуют объяснений от Лукашенко и Назарбаева в связи с их высказываниями про сложившуюся в ОДКБ ситуацию. В частности, по мнению армянской стороны, высказывания Лукашенко были некорректными, к тому же сделаны были во вемя встречи с представителем страны, не входящей в ОДКБ.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.