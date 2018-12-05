Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря, сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве 5 декабря.

На Объединительном соборе руководители украинских православных церквей: УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ (МП), должны принять решение об объединении церкви и выбрать ее предстоятеля. Именно ему в будущем должны дать томос об автокефалии Украинской православной церкви, решение о которой 11 октября принял синод Вселенского патриархата (материнской структуры всех православных церквей мира).

Россия и Русская православная церковь выступают против этого решения.

В конце ноября этого года архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава для автокефалии Украинской православной церкви.