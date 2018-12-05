И как мужчины, меняющие подгузники, влияют на рост экономики.

Самые молодые взрослые – названные миллениалами или поколением Y – заметно меняют семейную статистику. Они с каждым годом отодвигают сроки вступления в брак и рождение детей на более старший возраст. Среди них больше тех, кто не имеет детей, и даже открыто заявляет, что не планирует их. Еще люди-игреки чаще признаются, что не планируют строить серьезные отношения и создавать семью. Как это изменить?

Традиции, которые вредят семьям и обществу

В регионе Восточной Европы женщины традиционно посвящают работе по дому и заботе о детях как минимум вдвое больше времени, чем мужчины. Часто успевая делать это после основной работы. Так было и в Беларуси, где в сложные 1990-е отцы выкладывались на работе, месяцами пропадали на заработках, а дом и дети полностью лежали на матерях, которые между этими заботами успевали трудиться − часто на низкооплачиваемой работе.

Высокая активность женщин в экономике и значительно больший груз домашних дел и ухода за детьми ведут к росту тех, кто решает не заводить детей. Кстати, чаще всего это женщины с высоким уровнем образования, которые вынуждены выбирать между воспитанием детей и карьерой, говорится в аналитической справке «Участие мужчин в неоплачиваемом уходе за ребенком». Хотя пока чаще всего женщины выбирают промежуточные варианты – отказываются от высоких должностей и работы, требующей много внимания и времени, чтобы не жертвовать домашним уютом и вниманием для своих детей. Мужчины в это время строят головокружительную карьеру, посвящают себя работе и выполняют традиционную роль добытчиков, оставляя домашние хлопоты на своих жен, а с детьми проводят минимальное количество часов, нередко ограничиваясь наказаниями и выговорами за проступки или плохие отметки.

— В белорусском обществе еще есть непонимание важности активного отцовства и сильны стереотипы о гендерных ролях, из-за чего роль мужчины ограничивается видением в нем сильного, не обнимающего своего ребенка, а поучающего и наставляющего, — объясняет заместитель представителя Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Елена Касько.

Хотя при более благоприятных условиях мужчины вряд ли отказались бы больше времени посвящать своим детям или заниматься домашними делами.

Может быть, мужчины все еще не готовы, например, уходить в отпуск по уходу за ребенком, а их окружение – воспринимать подобное решение как нормальный мужской шаг, но в целом ситуация меняется. Среди мужчин молодого поколения все больше тех, кто более близок со своими детьми, заботиться о них, отмечает Елена Касько. Даже если госструктуры не предпримут никаких попыток сблизить мужчин со своими детьми, а общество так и будет жить в иллюзиях привычек, молодые мужчины все чаще будут выбирать современную модель отцовства − когда их роль не ограничивается только обеспечением семьи. Миленниалы, а вслед за ними и следующие поколения, будут все больше менять свои подходы к семье и родительству.

Но происходить это будет медленно, поколение за поколением. Чтобы ускорить процесс, предстоит постараться всем – государственным структурам, работающим с семьями, школами, общественным организациям, влиятельным в обществе людям.

Мужчины не замечают гендерного неравенства

— Привилегии, которые получают мужчины по факту своего рождения, – это не те привилегии, которые они заработали, а то, что досталось им, благодаря традициям. И мы работаем над тем, чтобы сделать гендерные аспекты более видимыми для мужчин, — рассказал координатор Международной инициативы стран в Балканском регионе «Инициатива молодых мужчин» Бесник Лека во время презентации проекта на Региональном Форуме по вовлечению мужчин и мальчиков для продвижения равенства.

Кампания продвигает лозунги, что быть мужчиной – это любить, понимать и выражать свои эмоции. Такой подход способен снизить стереотипность роли мужчин и привести к выравниванию прав полов, убежден представитель проекта.

Как сделать отцовство модным?

Нельзя сказать, что мужчины не любят своих детей. Но они не научены это показывать, у них часто не было примера «мужского» внимания к детям и разделению домашних забот. Не только страны, где общество стало отзывчивей к ответственному отцовству, но и примеры белорусских мужчин, подтверждают, что они способны справляться и работать на два фронта – работу и семью.

Как в работе с любыми стереотипами, обществу можно объяснять прагматичную пользу от более близких отношений.

— Мы должны создавать моду на активное участие пап в жизни детей. Нужно использовать на всех уровнях известных людей, которые, уделяют внимание своим детям, являющимися ролевыми моделями ответственного отцовства. Тем более у нас есть немало спортсменом, артистов и других известных личностей, которые активно вовлечены в роль отцов, − считает Елена Касько.

Дестигматизация роли мужчин как отцов и их участия в домашних делах сблизит их с детьми со всеми вытекающими последствиями.

— Исследования показывают, что мужчины, которые проводят с детьми больше времени, активно за ними ухаживают и принимают участие в воспитании, начинают вести менее рискованный образ жизни, что увеличивает их продолжительность жизни, − говорит заместитель представителя UNFPA.

Игры с детьми, совместное чтение и даже смена подгузников снижает уровень стресса – этим мужчины могут активно пользоваться после рабочего дня. Некоторые исследования показывают, что именно отцы влияют на качество словарного запаса у детей – потому что они чаще используют привычные им формулировки, не упрощая для детей фразы. Роль отцов важна для детей в любом возрасте. И тесное общение, как и равное с мамой участие в заботе, полезны как самим отцам, так и детям.

А возможности, которые появляются у женщин, когда партнер добросовестно разделяет заботу о доме и детях, позволяют им улучшить свой вклад в работу, расти профессионально, и соответственно, больше зарабатывать. Ведь традиционно ограниченные возможности женщин сочетать карьеру и воспитание детей вносят отрицательный вклад в социально-экономическое развитие стран региона, говорится в исследовании «Участие мужчин в неоплачиваемом уходе за ребенком».