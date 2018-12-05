Минск готовится к Новому году. Фото

Более 30 елей установлено в столице. Новым форматом оформления удивит новогодняя красавица около Дворца спорта.

По словам первого замдиректора предприятия «Минскреклама» Татьяны Калитиной, основное внимание уделяется центральным площадям города, где и проходят массовые гуляния во время праздника. Безусловно, украшаются и спальные районы.

В настоящий момент в городе установлены уже все ели, всего – более 30. Дизайнеры вносят последние штрихи по их оформлению. Устанавливаются также световые конструкции. Ярким, праздничным, сияющим город предстанет перед жителями и гостями 15 декабря. Именно в этот день зажгутся огни на главных елках.

— Нестандартная ель, абсолютно нового формата, будет около Дворца спорта, — приоткрыла новогодние секреты Татьяна Калитина. – Из привычных элементов в ней только каркас. Собираются корзины-панели, которые изготовлены вручную, с переплетенными мишурой и светодиодами по контурам.