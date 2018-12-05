Команда американских ученых уже в следующем году намерена начать эксперимент по охлаждению планеты Земля, пишет Nature.

Сотрудники из Гарвардского университета в 2019-ом году хотят начать охлаждать нашу планету при помощи специально разработанной химической смеси. Речь идет о стратосферном контролируемом эксперименте по пертурбации. Ученые собираются распылить большое количество карбоната кальция — специального аэрозоля, который, по мнению исследователей, защитит Землю от вредного воздействия ультрафиолета.

Специалисты в области климата полагают, что этот эксперимент позволит контролировать температуру на планете в пределах 0,5–1 градуса, а по прошествии некоторого времени и вовсе замедлить глобальное потепление на Земле.