С нового года «срочники» будут получать больше.

С 1 января 2019 года планируется повысить денежное довольствие военнослужащих срочной службы. В результате выплаты увеличатся более чем в два раза. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Размеры должностных окладов военнослужащих, которые проходят срочную военную службу, а также денежное вознаграждение за классную квалификацию указанной категории военнослужащих, вырастут в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ от 23 ноября 2018 года.

Изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года.