Четыре автомобиля столкнулись на ул.Московской в Минске

Четыре машины столкнулись на улице Московской в Минске, есть пострадавшие. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района Минска Виктория Царук.

Автомобиль BMW ехал со стороны улицы Чкалова в направлении проспекта Независимости. «По предварительной информации, водитель в районе улицы Московская, 14 выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями», — рассказала Виктория Царук.

Как уточнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, три пассажирки BMW находятся в больнице с травмами различной степени тяжести, две из них — в отделении реанимации. Водитель столкнулся с Mercedes, Subaru и Volkswagen. «В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователь и специалист управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГАИ.