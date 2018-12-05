Белорусский певец Teo и телеведущая Ольга Рыжикова стали родителями

Певец Teo (Юрий Ващук) и телеведущая Ольга Рыжикова стали родителями. Ольга родила девочку. Об этом новоиспеченный отец рассказал в Instagram.

«Мир, привет! Подкашиваются ноги от счастья. Мы с Олечкой стали родителями», — написал в соцсети Юрий. Пара поженилась в 2015 году, это их первый ребенок.

Teo (Юрий Ващук) — певец, представлял Беларусь на «Евровидении-2014» с песней Cheesecake. Ольга Рыжикова — телеведущая, известна зрителям по программе «Добрай ранiцы, Беларусь!». Пара в том числе вместе ведет передачи на ТВ, вместе поет и снимает совместные клипы.