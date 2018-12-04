Правоохранители приступили к проверке всех девяти железнодорожных вокзалов в Москве после анонимного звонка с угрозой «минирования», сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

«Уже установлено, что все анонимные звонки исходили из-за рубежа», — сказал собеседник агентства.

Эвакуацию пассажиров пока не проводят. Звонок также не повлиял на движение поездов дальнего и пригородного сообщения.

Массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области.