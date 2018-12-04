В результате аварии погиб участковый инспектор местного РОВД.

3 декабря около 18.40 на автодороге Кобрин-Гомель-граница РФ, вблизи д.Синкевичи Лунинецкого района произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, на мосту реки Лань 42-летний участковый инспектор Микашевичского отделения милиции, управляя служебным автомобилем «ВАЗ 21074-120-21», не справился с управлением по причине гололедицы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой.

В результате аварии водитель «семерки» получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, а ехавший с ним 45-летний участковый инспектор этого же отделения милиции погиб.

Лунинецким РОСК по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.

Известно, что сотрудники милиции возвращались из Лунинецкого РОВД. Вместе с ними ехал и 43-летний житель Микашевичей. Последний в результате ДТП получил повреждения, однако от госпитализации отказался.

В момент аварии водители транспортных средств были трезвыми.

Родственникам погибшего сотрудника милиции руководством и личным составом органов внутренних дел Брестской области оказывается вся необходимая поддержка.