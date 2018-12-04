В Борисове взорвался жилой дом, пострадал один человек

4 декабря в 15:56 в МЧС от очевидца поступило сообщение о взрыве жилого дома по адресу: г. Борисов, ул. Адамовича.

По прибытии к месту вызова спасателей выяснилось, что произошел взрыв жилого дома с последующим горением и обрушением конструкций, сообщает пресс-служба МЧС.

«Обнаружен пострадавший. Мужчина бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями», — говорится в сообщении.

Причина произошедшего выясняется.

Дом не пригоден для дальнейшего проживания, поврежден легковой автомобиль.