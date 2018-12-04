Постановлением правительства от 30 ноября № 863 с 1 декабря в Беларуси увеличены денежные нормы расходов на питание отдельных категорий учащихся в учреждениях образования. Об этом сообщили в Совете министров.

Так, на 10% выросли денежные нормы расходов на питание в детсадах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей, в общеобразовательных учреждениях образования с трех-, четырех-, пятиразовым питанием, а также на питание участников образовательных мероприятий.

На 7–8% подорожало питание в школах, гимназиях, лицеях для детей 6-10 лет, санаторных школах-интернатах для детей 14-17 лет, специальных общеобразовательных школах-интернатах и вспомогательных школах-интернатах для детей 11-13 лет, на 6% — для учащихся на уровне профессионально-технического образования и получающих трехразовое питание.