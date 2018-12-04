Беларусь уделяет большое внимание сотрудничеству с Грузией и намерена в дальнейшем продвигать его по всем направлениям. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 4 декабря на встрече с послом Грузии Валерием Кварацхелией, сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, после президентских выборов в Грузии важно сверить часы для развития двухстороннего взаимодействия. Он отметил, что выборы, которые, по сообщениям международных наблюдателей, сопровождались многочисленными нарушениями, «прошли у вас успешно». Александр Лукашенко подчеркнул, что президентом впервые на постсоветском пространстве избрана женщина, и пообещал внимательно присматриваться к грузинскому опыту.

Само белорусско-грузинское сотрудничество президент охарактеризовал положительно, назвав фундаментом торгово-экономические отношения. По его словам, Минск полон решимости продвигать сотрудничество во всех сферах. Президент считает, что неплохо развиваются гуманитарные контакты.

Заявив, что у стран есть план дальнейших действий по развитию сотрудничества, глава государства отметил, что ждет встречи с новым президентом и правительством, чтобы «сверить часы».