Новый председатель правления главного инвестиционного банка Беларуси до недавнего времени возглавлял Минский транзитный банк.

Президент Беларуси дал согласие на назначение Андрея Жишкевича Председателем Правления Банка развития Беларуси, сообщает Sputnik.

Александр Лукашенко, рассматривая вопрос о назначении, обратил внимание, что на этот портфель претендовали многие, но Жишкевича рекомендовал глава Нацбанка Александр Лукашенко и министр финансов Максим Ермолович.

Согласовывая назначение, глава государства заявил, что Банк развития будет и впредь активным при реализации важнейших для Беларуси проектов. После чего выразил уверенность, что банк основным направлением в своей работе сохранит поддержку экспорта.

При этом белорусский президент поднял вопрос о выделении финансов для перспективных проектов, направленных на развитие торговли со странами Африки.

Александр Лукашенко не обошел стороной и программу, направленную на поддержку малого и среднего бизнеса, а также реализацию социальных проектов.

Будущий глава Банка развития Андрей Жишкевич родился в 1973 году в деревне Боброво в Дубровенском районе Витебской области.

В его копилке диплом БГУ, где он получил образование программиста и экономиста. Свою квалификацию Андрей Жишкевич повысил, получив образование юриста в Белгосуниверситете. За его плечами также аспирантура НИИ экономики профильного министерства и степень кандидата экономических наук.

Свою карьеру в банковской сфере начал в Белвнешэкономбанке. В последние годы был председателем правления ЗАО «Минский транзитный банк».