Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен обсуждать с президентами других стран ЕАЭС 6 декабря в Санкт-Петербурге создание равных условий для предприятий на рынке энергоресурсов.

«Если неравные условия, со временем на наших предприятиях можно «поставить крест». Вы, допустим, по 40 долларов газ получаете, а мы 200-250. Разница огромная. Мы тогда должны и по другим затратам (сокращать издержки – ред.), у нас тогда зарплата не получается, как в России. Разные условия. Я с этим еду, прежде всего», — заявил А.Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24», показанному во вторник в эфире для дальневосточного региона, пишет «Интерфакс».

Комментируя озабоченность Беларуси созданием единых рынков энергоресурсов, президент сказал: «Для нас это важно, чтобы мы работали в равных условиях со смоленскими, московскими, питерскими предприятиями». «Тогда создается равная конкурентоспособность, нормальная. Мы об этом договаривались», — подчеркнул А.Лукашенко.

По его словам, в ЕАЭС не работает ряд базовых соглашений. «Мы договаривались о свободном движении рабочей силы, капитала, услуг и товаров – без этого не может быть не только ЕАЭС, таможенного союза не может быть. Почему у нас этого нет?» — обозначил А.Лукашенко тему своего выступления на саммите. «Мы договаривались о равных условиях хозяйствования для предприятий в ЕАЭС. Мы договаривались о единых рынках, в том числе энергоресурсов. Целый комплекс договоров был, поэтому в этот союз и пришли. Мы шли на компромисс, другие страны тоже шли на компромисс. Мы об этом договаривались «, — напомнил президент.

Как сообщалось ранее, заседание Высшего евразийского экономического совета состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.