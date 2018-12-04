Искренне и увлекательно о космонавте Олеге Новицком рассказала его жена

В Москве, в Деловом и культурном комплексе белорусского посольства была представлена вторая книга Юлии Новицкой «Олег Новицкий. Голос сердца. Дневник жены космонавта».

Книга вышла в белорусском издательстве «Мастацкая літаратура».

Есть в «Дневнике» такие слова: «Перед выходом из дома Олег смотрит на свои наручные часы. На циферблате надпись: 22 суток 16 часов 26 минут 17 секунд. Именно через такой промежуток времени экипаж космического корабля «Союз МС-03», командиром которого является мой муж, отправится в полет».

Интерес к изданию огромный. А началось все с ведения блога в Интернете «Дневник жены космонавта». Юлия писала о привычках мужа, характере, вспоминала об его встречах с друзьями, коллегами. Искренне и увлекательно рассказывала об отношениях с детьми, родителями, делилась с подписчиками, которых становилось день ото дня все больше, своими мыслями и чувствами по поводу того, какого это – быть женой космонавта. Юлия и сама не думала, что непридуманные семейные истории станут настолько популярными.

Первая книга «Дневника жены космонавта» вышла в 2016 году. В ней Юлия Новицкая, к слову, профессиональная журналистка, описывала первый полет мужа в космос. Вторая часть посвящена второму полету. На презентации автор признавалась, что если Олег полетит в космос еще раз, то будет и третья часть.

Интересен «Дневник» не только своими историями, но и фотографиями. Например, можно «воочию» увидеть, как обедают космонавты. Или рассмотреть открытку с поздравлениями космонавта с Днем космонавтики от жены и дочерей, которую ему доставили на станцию на грузовом корабле.

Сам космонавт был не против идеи супруги представить свою жизнь на всеобщее обозрение. И был первым и очень придирчивым читателем.

Кстати, Олег Новицкий, уроженец белорусского города Червеня. Герой России (2014). Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2018 года космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, член Совета ФНКА Белорусов России был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.