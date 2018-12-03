Как бы возвышенно мы ни рассуждали о жизни Петра Мироновича, он, как и все мы, был человеком, а следовательно, при той сладкой жизни ему тоже ничто не было чуждо. Допустим, «что-то такое» могло у него (или с ним) быть в личной жизни, на лесных или иных тропах войны… но об этом пускай размышляют те, кому это интересно и важно. Я не буду вникать в тайны его молодости, семейной жизни, а также анализировать чьи-то рассуждения, мнения, мысли, пикантные вымыслы и замыслы… У меня есть собственные воспоминания о встречах, беседах с этим обаятельным, ярким, неоднозначным в своих служебных поступках и обстоятельствах

человеком, руководителем высшего ранга. Да, он был личностью во многом противоречивой и несамостоятельной в своих решениях, как казалось тогда, да и сегодня, многим людям. Безусловно, очень жаль, что по воле трагического случая жизненный путь П.М.Машерова завершился так нелепо…

Однако – пойдем по порядку…

Полный текст воспоминаний профессора Юрия Сохаря о встречах с Петром Машеровым читайте в газете «Народная Воля» за 4 декабря