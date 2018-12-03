Российский чиновник требует исключить директора ОАО «Беллис» Юрия Пашика из состава экспертов одного из ключевых подкомитетов ЕЭК.

Замминистра экономического развития России Савва Шипов называет поведение Пашика «оскорбительным и некорректным».

«Полагаем, что подобные ситуации подрывают взаимное доверие сторон, препятствуют построению конструктивного диалога между представителями стран-членов Союза и дискредитируют деятельность консультативного органа», – пишет Шипов первому заместителю председателя Госкомитета по стандартизации Беларуси Валентину Татарицкому. Разумеется, письмо пошло по инстанциям…

Юрий Пашик на примере простых лампочек объяснил «Народной Воле», почему представители России вдруг объявили ему войну…

Полный текст беседы Марины Коктыш с Юрием Пашиком читайте в газете «Народная Воля» за 4 декабря.