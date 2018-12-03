Вчера, 2 декабря 2018 года, в Минске произошел пожар в общежитии БНТУ.

Минское городское управление МЧС Республики Беларусь в своем Twitter-аккаунте сообщило о возгорании вечером в воскресенье, 2 декабря 2018 года, в одной из комнат общежития БНТУ, находящегося по адресу: проспект Независимости, дом 148, корпус 1.

В сообщении столичного спасательного ведомства говорится: «Выезжали по сообщению о загорании в общежитии на проспекте Независимости, 148 корпус 1. Эвакуацию там мы не проводили. Люди еще до прибытия самостоятельно покидали здание. Пожар был ликвидирован в 23:52. Подробности будут позже».

Очевидцы сообщали, что на место ЧП прибыло много машин спасателей МЧС.