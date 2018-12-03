С 1 декабря в Беларуси подешевело отопление, поскольку вступило в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли №82 от 31.10.2018 года. Документ установил единый тариф на тепловую энергию для отопления и подогрева воды в жилфонде.

До вступления в силу постановления тариф на тепловую энергию в Минске составлял 16,4459 рубля за 1 Гкал, в остальных населенных пунктах Беларуси — 16,5911 рубля. Теперь для всей страны вводится единый тариф — 16,2658 рубля за 1 Гкал.

Таким образом, тепловая энергия для оказания услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению для жителей столицы подешевела на 18,01 коп. за 1 Гкал, для остальных – на 32,53 коп.

Отметим, что постановление МАРТ также установило стоимость тепловой энергии для граждан, не занятых в экономике, проще говоря, тунеядцев. Они будут платить 78,2446 рубля за 1 Гкал – это тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги.