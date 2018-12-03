В субботу, 1 декабря 2018 года, умер бывший заместитель главы Администрации президента Беларуси Александр Абрамович.

На 75-м году жизни ушел известный белорусский юрист. Он родился 10 апреля 1944 года в д. Заболотье (Несвижский район). В 1972 году Абрамович закончил юридический факультет БГУ. Он занимал знаковые должности в госаппарате, такие как председатель Центризбиркома (1992-1996 гг.), замглавы Администрации президента (1996-2004 гг.), вице-спикер Совета Республики (2004-2008 гг).

На протяжении двадцати лет, кроме того, он руководил кафедрой теории и истории государства и права юрфака БГУ.