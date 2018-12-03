Президент США Дональд Трамп, предположил, что его следующая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в начале следующего года, сообщает телеканал CNN.

Сейчас стороны рассматривают три возможных места встречи, однако их пока не называют. Кроме того, Трамп полностью не исключил возможности приезда Ким Чен Ына в США.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Госсекретарь США Майк Помпео несколько раз предлагал властям КНДР разные варианты по денуклеаризации, в том числе передать от 60 до 70% своих ядерных боеголовок США или третьей стороне. Северная Корея каждый раз инициативы отвергала.