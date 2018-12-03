Усиливающиеся внешние вызовы ставят под вопрос стабилизацию роста экономики Беларуси в диапазоне 2-3% в год. Экономисты считают более вероятным уменьшение данного роста.

Об этом говорится в экономическом обзоре, подготовленном Белорусским экономическим исследовательско-образовательном центром BEROC.

Экономисты отмечают, что второй квартал 2018 года стал водоразделом между периодом восстановительного – а потому ускоренного – роста (2017 – первое полугодие 2018 года) и будущим периодом более низкого роста. Ключевыми механизмами, обусловившими исчерпание восстановительного роста, стали насыщение существующего внешнего спроса, при растущем импорте, а также ослабление стимулов/возможностей фирм к осуществлению инвестиций.

«Со стороны спроса повышенный рост пока сохранялся лишь в потребительском сегменте, поддерживаемый розничным кредитованием и сохраняющимися практиками директивного стимулирования доходов. При этом в потребительском спросе заметно усилилась негативная с точки зрения перспектив роста внутреннего выпуска тенденция: практически по всем группам потребительских товаров ощутимо возросла доля импорта», — констатируется в обзоре.

С позиции «арифметики роста» это означает, что все большая часть положительного вклада потребительского спроса «съедается» растущим импортом. Кроме того, увеличивающаяся склонность к импорту становится и автоматическим барьером для будущего потребления: растущий потребительский импорт формирует дополнительный импульс давления на обменный курс, а впоследствии и на цены, что, в свою очередь, будет становиться барьером для роста реальных доходов и потребления.

Экономисты отмечают, что вплоть до недавнего времени в качестве наиболее вероятного сценария представлялось, что после завершения периода восстановительного роста последует период штиля – стабилизации роста в диапазоне 2-3% в годовом выражении (оценка среднесрочного равновесного роста). При этом вероятность существенного отклонения от макроравновесия виделась не столь высокой, и в основном ассоциировалась с накопленными внутренними диспропорциями (проблемные долги фирм и избыточная долговая нагрузка на бюджет).

«Однако в течение лета-осени 2018 г. сформировались новые глобальные внешние тренды, которые посредством разных механизмов затрагивают Беларусь. Таковыми стали: замедление в мировой торговле (на фоне активизации мер протекционистской политики), глобальный рост процентных ставок, отток капитала с развивающихся рынков. Более того, весьма вероятно, что к концу 2018 г. эти тенденции усилятся», — полагают авторы экономического обзора BEROC.

Кроме того, на по их мнению, велика вероятность, нового раунда санкций США против России (обзор писался еще до событий в Керченском проливе — прим. «Ежедневника»), что чревато замедлением экономического роста в РФ, а также новой волной обесценения российского рубля. «Даже при относительно умеренном сценарии реализации перечисленных рисков, внешняя среда для Беларуси в краткосрочной перспективе ухудшится. Поэтому все более вероятным, по крайней мере на 2019 г., видится сценарий не стабилизации роста в диапазоне 2-3%, а его дальнейшее ослабление», — считают экономисты BEROC.