Правительство Беларуси планирует освободить индивидуальных предпринимателей (ИП) от уплаты страховых взносов в фонд соцзащиты населения (ФСЗН) на период отсутствия предпринимательской деятельности.

«Индивидуальным предпринимателям разрешат не вносить страховые взносы в ФСЗН в период, когда они не занимаются предпринимательской деятельностью», — сообщил первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин. Соответствующий проект указа «О государственном социальном страховании» будет в скором времени представлен на рассмотрение президенту Беларуси Александру Лукашенко.

А.Турчина цитирует госагентство БелТА.

Он также сообщил, что в соответствии с проектом, самозанятым гражданам (ремесленники – ИФ) будет предоставлена возможность вносить страховые взносы в фонд социальной защиты населения на свое усмотрение.

Ранее самозанятые граждане Беларуси не имели возможности делать отчисления в ФСЗН. «У этих людей не было возможности вносить платежи в фонд социальной защиты населения. Мы все прекрасно понимаем, что если ты сегодня не платишь, то можешь рассчитывать только на социальную пенсию. Этим проектом нормативно-правового акта главы государства мы даем возможность самозанятым делать отчисления в фонд социальной защиты населения», — рассказал первый вице-премьер.

Комментируя нормы проекта первый вице-премьер подчеркнул: «Мы все взрослые люди, и каждый должен думать о том, как будет встречать свою старость. Если ты не платишь, государство тебе гарантирует социальную пенсию. Если хочешь получать трудовую пенсию, то должен со своих доходов делать платежи».

Он напомнил, что с 2025 года минимальный стаж работы с уплатой страховых взносов для назначения пенсии по возрасту увеличится до 20 лет.