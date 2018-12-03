Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира в Поклюке, вторыми стали биатлонисты Швейцарии, третьими — итальянцы.
Сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Владимира Чепелина стала 12-й.
2.12. Смешанная эстафета. 2х6 км и 2х7,5 км
1. Франция — 1:10.02,8 (0+5)
2. Швейцария — +38,7 (0+9)
3. Италия — +52,1 (1+8)
4. Россия — +1.17,3 (0+6)
5. Финляндия — +1.30,9 (1+11)
6. Норвегия — +1.51,1 (0+7)
7. Германия — +2.03,9 (2+11)
8. Швеция — +2.15,4 (1+11)
9. Украина — +2.21,0 (0+5)
10. Канада — +2.33,2 (0+2)
…12. БЕЛАРУСЬ (Д.Алимбекова, И.Кривко, А.Смольский, В.Чепелин) — +3.15,6 (1+8)
Всего стартовали 23 команды.