Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира в Поклюке, вторыми стали биатлонисты Швейцарии, третьими — итальянцы.

Сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Владимира Чепелина стала 12-й.

2.12. Смешанная эстафета. 2х6 км и 2х7,5 км

1. Франция — 1:10.02,8 (0+5)

2. Швейцария — +38,7 (0+9)

3. Италия — +52,1 (1+8)

4. Россия — +1.17,3 (0+6)

5. Финляндия — +1.30,9 (1+11)

6. Норвегия — +1.51,1 (0+7)

7. Германия — +2.03,9 (2+11)

8. Швеция — +2.15,4 (1+11)

9. Украина — +2.21,0 (0+5)

10. Канада — +2.33,2 (0+2)

…12. БЕЛАРУСЬ (Д.Алимбекова, И.Кривко, А.Смольский, В.Чепелин) — +3.15,6 (1+8)

Всего стартовали 23 команды.