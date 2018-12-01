С 1 декабря 2018 года вводятся новые участки платных автомобильных дорог в системе BelToll, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

В рамках реализации долгосрочной программы правительства по расширению сети платных дорог в стране их протяжённость будет увеличена за счет присоединения трёх новых участков.

В результате в систему электронного сбора платы за проезд по платным дорогам BelToll будет дополнительно включено 113 километров республиканских дорог.

Новый этап расширения сети платных дорог предусматривает включение в систему BelToll двух участков автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) и участка автомобильной дороги P-28 Минск-Молодечно-Нарочь.

Общая протяженность сети платных дорог в Беларуси составит 1726 километров.