Билеты на посещение соревнований II Европейских игр, которые пройдут в Минске в июне следующего года, уже поступили в продажу.

Стоимость самого дешевого билета составляет 5 рублей (2 евро для иностранных гостей), самого дорогого – 50 (20 евро), о чем сообщается на сайте предстоящего спортивного форума.

Продажа билетов на вторые Европейские игры стартовала в полдень 1 декабря. Их можно оформить самостоятельно через сайт www.minsk2019.ticketpro.by или купить в кассах сети билетного оператора.

Все билеты делятся на несколько категорий: Standard, VIP, на церемонию открытия и церемонию закрытия. Например, стоимость квитка на торжественную церемонию открытия составляет 150-300 рублей в зависимости от места, а билеты на финальное шоу стоят 70-150 рублей. Правда, сейчас на сайте оператора небольшой выбор мест.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.