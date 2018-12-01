Лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не изберут нового генерального секретаря до 2019 года.

Об этом РБК рассказал главный советник премьер-министра Армении Пашиняна Арсен Гаспарян.

Представители стран-участниц ОДКБ встретятся в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ. Встреча пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«Вопрос генсека не будет обсуждаться. Повестка разослана всем участникам встречи в Санкт-Петербурге», — заявил Гаспарян.

Более того, он добавил, что встречи в рамках ОДКБ не запланированы до 31 декабря, поэтому имя нового генерального секретаря организации не будет известно до нового года.