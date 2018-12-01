Беларусь и Россия согласовали все вопросы по подготовке соглашения о взаимном признании виз.

Об этом было заявлено 30 ноября на заседании межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве, которое прошло в Беловежской пуще, передает корреспондент БЕЛТА.

«Все технические моменты устранены. Сегодня высокая готовность к подписанию этого документа», — сообщил заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко.

Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой отметил, что работа над проектом документа длилась полтора года. «Мы сегодня поставили точку в вопросе согласования соглашения о взаимном признании виз. Надеемся, что в декабре текущего года главы правительств наших государств его подпишут», — сказал он.

С подписанием межправсоглашения будут созданы правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси или России.

Для обеспечения внутренней безопасности стороны договорились об электронном информационном взаимодействии между правоохранительными структурами.

Следующее, 18-е, заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве состоится в первом полугодии 2019 года на территории России.