30 ноября главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой было отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования по «делу БЕЛТА».

Ранее главный редактор подала ходатайство о прекращении уголовного преследования согласно ст. 86 УК. Однако в этом ей было отказано. Такое решение ей озвучил руководитель следственной группы Александр Семеник, информирует TUT.BY.

Он также сообщил, что соответствующий документ ей отправлен по почте. Золотовой выделили месяц на ознакомление с материалами дела. Всего в деле около 60-ти томов. Затем она сможет снова обратиться с ходатайством в прокуратуру о прекращении уголовного преследования.

Марина Золотова остается последней обвиняемой по «делу БЕЛТА». Ее обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.

Изначально Марина Золотова также подозревалась по ч.2 ст. 349 («несанкционированный доступ к компьютерной информации») УК Беларуси. Именно по этой статье были обвинены остальные фигуранты дела. И из всех подозреваемых, Марина Золотова — единственная, как установило следствие, кто не осуществлял доступ к платным материалам БЕЛТА. Уголовное преследование по этой статье в отношении Марины Золотовой было прекращено «в связи с несовершением преступления».

Все остальные 14 сотрудников различных СМИ ранее были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски. Были задержаны более десятка человек. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.