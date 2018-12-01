Компанию бизнесмена Александра Кныровича «СарматТермо-Инжиниринг», признали банкротом. Задолженность составила более 11,26 млн рублей.

Компания будет ликвидирована до 19 ноября 2019 года. Имущество компании будет продано. Таково решение Экономического суда Минской области.

Компания была зарегистрирована в 2005 году.

Александра Кныровича в июле текущего года осудили за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Бизнесмен был был задержан в Минске в начале 2017 года и осужден на 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.