Как заставить ребёнка стать отличником? Конечно же, сравнить его с успешным одноклассником. Как успокоить своё чадо, если у него случилась истерика в общественном месте? Пообещать дома порку ремнём. Часто именно такими «гениальными» методами пользуются родители. А когда у них вырастают забитые и неприспособленные к жизни дети, начинают сокрушаться о том, как же так получилось.

О каких выражениях лучше навсегда забыть мамам и папам, которые хотят вырастить счастливого ребенка.

1. Я в твоём возрасте училась на отлично

С рождения и до шести лет мама и папа для ребёнка — это практически боги, которые знают всё. Они формируют отношение малыша к миру и к себе лично. Конкретно в этой фразе можно увидеть конкуренцию родителя с ребёнком, он как бы говорит своему чаду: «Ты до меня никогда не дотянешься! Как бы ты ни старался, я лучше тебя».

Дети, выросшие с такой установкой, как правило, всю жизнь доказывают семье, что они хорошие. Конечно, говоря подобные вещи, вы действительно стимулируете нарциссическую часть психики ребёнка, что провоцирует его достигать определённых целей.

Но беда в том, что в итоге человек добивается чего-то не для себя, а для мамы с папой, чтобы они наконец-то увидели, что он достоин их. Вырастая, такие дети никогда не радуются своим успехам, радость приходит только в том случае, если родитель признаёт их достижения, но он вряд ли это сделает.

2. Ты моя курочка, обезьянка, поросёночек

Как только ни называют своих детей любящие родители. Всё это приводит к обезличиванию ребёнка, его как бы нет, а есть какая-то игрушка, с которой можно делать всё, что душе угодно. В начале своей жизни ваш сын или дочь любое сказанное слово будут воспринимать некритично, они будут доверять вам. Скажите ребёнку, что он дурак, вместо «тебе нужна помощь, давай я объясню», и ребёнок примет это.

Вот пример, когда мама в воспитательном порыве сказала сыну, что он трус. В итоге при знакомстве мальчик представлялся так: «Меня зовут Ваня Иванов, я трус». Когда вы слышите подобное — это должно быть стимулом, чтобы подумать над тем, как вы общаетесь с собственным чадом.

Имя человека — это его презентация миру. В некоторых семьях получается, что оно задвигается и придумывается масса весёлых названий для ребёнка, а зря! Имя всегда должно быть на первом плане, это то, как человек будет впоследствии ощущать себя в этом мире, насколько он будет целостен. Если вы чаще называется дочку или сына курочкой или чёртиком, то вы как бы откусываете от его имени (от его личности) кусочки.

3. Посмотри, у Кати пятёрка за контрольную работу, а у тебя — четвёрка

Большинство родителей всё делают из лучших побуждений. У самих родителей в детстве, скорее всего, был такой опыт, и тогда они говорят: «Ничего страшного, мне тоже так говорили, я же вырос, посмотри, какой я замечательный».

Они смогли «забыть», как это больно, когда мама или папа тебя отвергает и говорит при этом: «А Катя лучше, чем ты». Это очень болезненный опыт, который часто дети переносят в свою взрослую жизнь. Эту Катю они потом начинают ненавидеть. Ребёнку всегда неприятно, когда его сравнивают с кем-нибудь другим, с одноклассником, братом или сестрой. Такие, уже взрослые люди всегда продолжают сравнивать себя с другими и всегда не в свою пользу.

4. Раз ты так себя ведёшь, я тебя не люблю

Или я могу любить тебя, только когда ты мне подходишь. После этой фразы ребёнок начинает стараться изо всех сил быть правильным, он задвигает все свои потребности и желания, «выращивает» в себе некую антенну, которая угадывает желания и ожидания родителей.

В итоге ребёнка не существует. Во взрослой жизни он пытается всё время угодить, живёт с установкой: «Я хочу, чтобы меня любили, а для этого я должен угождать. У меня не будет своих желаний, зато будут желания других людей».

5. Не позорь меня

Другими словами, родитель говорит: «Ты мой позор». Дети, которые часто слышат подобную фразу, очень хотят, чтобы все увидели, какие они на самом деле, при этом, если они получают чьё-то внимание, то не знают, что с ним делать. Они прячутся, закрываются, теряются. У такого ребёнка как будто нет выбора, он может быть только чьим-либо позором. Говоря что-то подобное, вы травмируете собственного малыша.

6. Ты совсем как отец (мать)

Безусловно, эта фраза иллюстрирует отношения папы с мамой, их недовольство своей совместной жизнью, которое они вымещают на ребёнке. То есть супруги напрямую не выясняют отношения, но через своё чадо говорят друг другу какие-то гадости. И все эти гадости остаются в ребёнке. Если мама говорит: «Ты такой же упрямый, как твой папаша». Получается, что папа — плохой человек, с которым невозможно договориться. А теперь подумаем, захочет ли мальчик быть таким мужчиной, ведь он упрямый и нехороший?

Когда мы проецируем свои плохие отношения на детей, то им приходится жить с этим. С другой стороны, в этой фразе он может услышать подтекст, что «с девочками лучше, чем с мальчиками». Родители используют эту манипуляцию, если есть борьба за ребёнка и ему надо выбрать сторону либо папы, либо мамы.

7. Не доешь кашу — будешь слабым и глупым

Одной знакомой девушке с детства говорили: «Если ты не доешь хлебушек, то он будет бегать за тобой всю ночь». Как бы смешно это ни звучало, но она ужасно боялась хлеба, т. е. родители добились обратного эффекта.

Подобные фразы — это тоже чистой воды манипуляции. Очень часто их используют бабушки и дедушки, которые сталкивались с голодом в детские годы. Дальше они передаются из поколения в поколение незаметно для нас. У ребёнка подобное выражение может развивать страхи или очень тяжёлые отношения с едой, её культ, лишний вес и т. д.