На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового концепт-кара Audi e-Tron GT, который в серийном варианте станет конкурентом для Tesla Model S.

В ближайшее время прототип превратится в серийный электрический седан марки, сообщает «Новое Время» со ссылкой на Motor1.

Компания Audi, как и другие подразделения концерна Volkswagen, активно инвестирует в развитие электрокаров. В 2018 году появился электрокроссовер Audi e-tron, в 2019-м запланирован дебют хэтчбека Audi e-tron Sportback, а к концу 2020 года выйдет и седан Audi e-tron GT.

Новый седан, который создается как конкурент Tesla Model S, разработан в сотрудничестве с Porsche. В основу Audi e-tron GT легла новая плоская платформа, в которой аккумулятор на 90 кВт/ч расположен в пространстве между осями. Ожидаемый запас хода — более 400 километров без дозарядки.

Кузов построен из сочетания материалов — элементы крыши карбоновые, а остальное приходится на легкие алюминиевые детали и высокопрочную сталь.

В движение новый электромобиль приводят два электромотора общей мощностью 590 л.с., которые одновременно обеспечивают полный привод и возможность гибкой векторизации тяги на колеса. e-tron GT также получил систему рекуперации энергии на торможениях и зарядку на 800 В.

Интерьер, несмотря на свою футуристичность, выдержан в стилистике современных моделей Audi и отличается цифровой панелью приборов, сенсорными экранами на центральной консоли и центральном тоннеле. В оснащение электромобиля также входят современные системы активной безопасности.