Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт подписали окончательное соглашение об условиях опеки над детьми. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Джоли Саманту Блэй Диджин.

По ее словам, договоренности были достигнуты еще две недели назад, а теперь обе стороны подписали соответствующие документы. Адвокат отметила, что соглашение основывается на рекомендациях эксперта по опеке над детьми и необходимости в судебном разбирательстве больше нет.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в августе 2014 года. У них шестеро детей, троих из них (Мэддокса, Пакса и Захару) пара усыновила (удочерила).

В сентябре 2016-го Джоли подала документы на развод. Отмечалось, что она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта.