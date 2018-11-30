Украина ограничила въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал во время совещания по обороноспособности, сообщает Укринформа.

«В пунктах пропуска проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет, лица мужского пола. Что касается граждан Украины — никаких ограничений, соответственно, не существует. В случае обстановки гуманитарного характера, граждан Российской Федерации, которые едут на похороны или с другой какой-либо гуманитарной целью, мы пропускаем», — отметил он.

В свою очередь Порошенко рекомендовал усилить требования к регистрации граждан РФ в областях, в которых введено военное положение.

«Предложения прошу мне внести на утверждение в течение 24 часов», — заявил президент.

Также Цигикал доложил, что в районе ООС усилены режимные мероприятия, совместно с Нацполицией создаются дополнительные посты «с целью проверки транспортных средств и выявления возможных средств террора».

Глава ГПСУ отметил, что основные усилия направлены на резервное доукомплектование, направление увеличенных нарядов на границу с РФ и на админграницу со временно оккупированной АРК (наряды выходят с групповым оружием и на бронетехнике), увеличение инженерно-фортификационного обустройства, усиление мониторинга обстановки, активизацию оперативных и контрразведывательных мероприятий.

Как сообщалось ранее, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море.