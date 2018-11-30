Сотрудники новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина разработали искусственное сердце на основе дискового насоса. Его успешно испытали на мини-пигах.

Поскольку в ходе эксперимента негативного влияния аппарата на кровь не было выявлено, теперь ученые планируют доработать конструкцию насоса и довести его рабочую температуру до нормы человеческого тела.

Специалисты центра совместно с Институтом теоретической и прикладной механики имени Христиановича начали разрабатывать механизм пять лет назад, взяв за основу насос, который использовался в космосе. Прибор предназначен для пациентов, которые нуждаются в пересадке органа, но имеют временные или абсолютные противопоказания к такой операции.