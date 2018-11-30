Дженифер Мур: США и Беларусь намерены вернуть послов.

Поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур заявляет, что между странами присутствует наличие политической воли вернуть послов после десяти лет их отсутствия.

Об этом заявила Дженифер Мур в интервью агентству Белапан. Как отметила глава американской дипмиссии, требуется некоторое время, чтобы достичь того момента, когда сможет появиться посол и будет на должном уровне обеспечена работа ведомства.

Дженифер Мур оптимистично оценивает сроки, когда в Беларуси сможет появиться посол США.

При этом Мур дополнила, что Беларуси необходимо делать определенные позитивные шаги, которые будут способствовать общему улучшению ситуации в стране, США со своей стороны смогут рассмотреть вопрос о снятии санкций в отношении белорусских нефтехимических предприятий.