Продан знаменитый особняк на Беломорской, 17 – дом народного художника Михаила Андреевича Савицкого, академика, героя Беларуси и почетного гражданина Минска. Он был выставлен на продажу год назад, первоначальная цена сделки объявлялась в 400 тысяч долларов.

Михаил Андреевич жил здесь последние двадцать лет до самой своей кончины в 2010 году. А построен этот элитный дом-коттедж в конце 1980-х по индивидуальному проекту главного (на тот момент) архитектора Минска Ярослава Линевича. Ну а кто еще должен был выполнять заказ главного художника страны? Только главный архитектор.

К сожалению, прямые наследники Савицкого ушли буквально следом за художником: жена Рита, сын Андрей. Родственники по линии жены, которым отошла собственность в 2015 году, выставили дом на продажу в конце 2017 года. И не так давно он был продан. Окончательная сумма сделки не разглашается. Сейчас в доме идут колоссальные ремонтные работы…

Полный текст статьи Елены Молочко под рубрикой «Время и память» читайте в газете «Народная Воля» за 30 ноября