Пресс-служба МВД Беларуси рассказала, что в Минске жена убила мужа, а его тело обнаружили только спустя неделю.

Минчанка убила своего супруга в прошлую пятницу, 23 ноября 2018 года. Тело мужчины обнаружили только в следующий четверг, 29 ноября 2018 года, утром.

Тело 58-летнего мужчины было обнаружено в своей квартире с колото-резаной раной грудной клетки. В милиции рассказали: «Установлено, что его 23 ноября 2018 года в ссоре ножом убила 53-летняя супруга».

И жертва, и его жена — пенсионеры. Женщина была задержана по подозрению в убийстве.