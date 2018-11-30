Обновление получили и другие программы из Office 365.

Microsoft обновил иконки у программ из Office 365, которые не менялись с 2013 года. К примеру, на логотипе Word больше нет узнаваемого белого листа, который находился там с 2007 года. Обновление коснётся приложений на всех платформах — Windows, Mac, iOS и Android. Об этом пишет The Verge.

«Дизайнерское решение состояло в том, чтобы отделить букву и символ от значков, по сути создав две панели — одну для буквы и одну для символа», — пояснил директор по дизайну Microsoft. На промо-изображении иконки Word, Excel, PowerPoint и Outlook стоят вместе с логотипами OneDrive и Skype.

Видео с сайта The Verge.