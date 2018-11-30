Лукашенко обещает принять жесткие меры за несоблюдение технологий возделывания льна.

30 ноября в Орше состоялось совещание по развитию льноводства и переработки льна, участие в котором принял Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что к чиновникам и руководителям будут применяться самые жесткие меры за несоблюдение технологий возделывания льна.

Во время совещания директор РУП «Институт льна» Иван Голуб обратил внимание, что, несмотря на обучение и рекомендации ученых, не везде в стране возделывают лен по необходимой технологии. Президент в свою очередь на этот счет поинтересовался у заместителя Премьер-министра Михаила Русого. Тот ответил, что данное упущение будет исправлено.

Также Лукашенко пообещал, что за подобные проступки будут применяться санкции к ответственным лицам. В то же время за успехи руководителей будут поощрять и поддерживать.