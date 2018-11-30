Это первый случай, когда здание, связанное с Беларусью, было представлено на высшую мировую награду в области архитектуры.

Белорусская мемориальная часовня в Лондоне признана лучшим религиозным зданием планеты на Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме, сообщает Sputnik.

Архитекторы с мировыми именами, входящие в жюри архитектурного «Оскара» признали авторов проекта, архитектурное бюро Spheron Architects лучшими в номинации. Об этом сообщили сотрудники бюро на свой странице в Facebook.

В номинации были представлены восемь религиозных зданий из Турции, Ирана, Австралии, Таиланда, Индии, Сингапура и Португалии.

Помимо главного приза, белорусская часовня из Лондона, созданная китайским архитектором Цзывай Со претендует на победу в номинации «Лучшее использование древесины». К тому же, теперь часовня сможет претендовать на звание «Всемирного здания года» – результаты голосования членов жюри станут известны 30 ноября.

Униатская часовня Белорусской католической миссии была построена в 2016 году на севере Лондона. Это единственное деревянное культовое сооружение в Лондоне, где идут службы. Часовня 364 тысячи стерлингов.