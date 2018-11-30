Свинина — не только любимый многими продукт, но и источник многих проблем со здоровьем. Некоторым людям стоит ограничить употребление или даже полностью исключить ее из своего рациона.
Свинина может стать причиной инфекций, болезней кожи, артрита, артроза и даже изменений в гормональном фоне человека.
Вред свинины:
- Свинина содержит гормон роста, что вызывает сбои в слаженной работе организма человека. Под воздействием чужеродного гормона происходят патологические процессы: ожирение, разрастание доброкачественных и злокачественных опухолей.
- Свинина содержит гистамин — вызывающий аллергию раздражитель. Аппендицит, развитие фурункулеза и холецистита, дерматитов, экземы — последствия воздействия гистамина на организм.
- Свиная кровь богата онкогенными агентами — специфическими эритроцитами, выступающими в роли маркеров рака.
- Вирус гриппа встречается очень часто в колбасе, попадая в продукт из легких животного. Частое употребление свинины ведет к учащению заболеваний гриппом!
- Свинина — самое жирное мясо, она способствует ожирению, особенно если есть свинину в стрессовом состоянии.
- Свинина очень токсична, она содержит опасные канцерогены и не уступает по своей вредности алкоголю и табаку. Есть предположения о канцерогенности свиных половых гормонов.
- Свиньи часто болеют, и никогда нельзя быть уверенным полностью, мясо больного или здорового животного ты ешь.
- Постоянное отравление токсинами, содержащимися в свином мясе, провоцирует проблемы с сердцем и может стать причиной инсульта. В организме человека, употребляющего свинину, образовывается благоприятная среда для развития болезнетворных бактерий.