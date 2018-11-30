Свинина — не только любимый многими продукт, но и источник многих проблем со здоровьем. Некоторым людям стоит ограничить употребление или даже полностью исключить ее из своего рациона.

Свинина может стать причиной инфекций, болезней кожи, артрита, артроза и даже изменений в гормональном фоне человека.

Вред свинины: