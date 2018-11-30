Футболисты борисовского БАТЭ выиграли у венгерского «Види» со счетом 2:0 в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы, сообщает БЕЛТА.

Чтобы сохранить шансы на выход в 1/16 финала, борисовчанам необходимо было обязательно побеждать в матче с «Види». И они добились своего. Первая половина встречи на поле «Борисов-Арены» прошла с ощутимым преимуществом хозяев. Уже на первых минутах борисовчане создали несколько опасных ситуаций у ворот гостей, но мяч в цель не попал. Настойчивость хозяев была вознаграждена на 22-й минуте, когда Николай Сигневич открыл счет после углового удара в исполнении капитана команды Игоря Стасевича. До перерыва футболисты БАТЭ продолжали владеть инициативой, но больше успеха не добились. Что касается гостей, то они считанные разы тревожили оборонительные порядки чемпионов Беларуси и лишь однажды заставили голкипера Дениса Щербицкого показать свое мастерство, когда за 5 минут до перерыва он парировал мяч после опасного штрафного удара. Во втором тайме «Види» сразу пошел вперед большими силами, заставив БАТЭ играть на контратаках. Одна из них оказалась успешной — на 85-й минуте Мирко Иванич прошел по левому флангу и нанес точный удар в ближний угол ворот — 2:0. В первом туре борисовчане с таким же результатом победили «Види» в Будапеште.

В другом поединке 5-го тура группы L английский «Челси», уже обеспечивший себе пропуск в плей-офф, разгромил в Лондоне греческий ПАОК со счетом 4:0.

Турнирное положение после пяти игровых дней: «Челси» — 15 очков, БАТЭ — 6, «Види» — 6, ПАОК — 3.

Чтобы выйти в плей-офф, футболистам БАТЭ нужно в заключительном туре 13 декабря победить в Салониках ПАОК. В этот же день «Види» примет в Будапеште гостей из «Челси».

В 1/16 финала Лиги Европы выйдут по две лучшие команды из 12 групп. К ним также присоединятся 8 клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.