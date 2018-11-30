Перед Анной Георгиевной ГОРЧАКОВОЙ, директором некоммерческого объединения «Белорусский детский хоспис», проходит огромная череда людей – причем по обе стороны горя. Разного рода солидные благотворители, государственные чиновники, а главное – неизлечимо больные дети и их отчаявшиеся родители. Это очень большой спектр социума. Огромный пласт уникальных эмоций, сложных взаимоотношений. Одни жертвуют деньги и потому хотят властвовать над тобой. Другие тоже предъявляют на тебя права – как люди неподдельно страдающие и потому в чем-то избранные. Да, большое горе дает человеку порой и такое ощущение…

А директор хосписа для тех и других должен быть своего рода проводником. Потому что именно благодаря ему деньги одной стороны становятся Даром (и человек чувствует себя на ступеньку выше). И благодаря также его стараниям у другой стороны – у детей и их родителей – всемогущая боль становится тихой мудростью, а страдание, готовое отнять разум, не переходит по крайней мере в черную злобу и

отчаяние.

Но что при этом чувствует сама Анна Георгиевна? Что чувствует человек, чья ежедневная работа – человеческое горе?..

Беседу Елены Молочко с Анной Горчаковой читайте в газете «Народная Воля» за 30 ноября