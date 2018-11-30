На форуме нацменьшинств «От интеграции к сплоченному обществу» белорусы Латвии вручили президенту страны Раймонду Вейонису семиметровый рушник, который всей диаспорой вышивали два года, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

По численности — 70 000 человек — эта большая историческая диаспора, вторая среди нацменьшинств Латвии и самая большая в Прибалтике.

Хотя первые национально—культурные общества белорусов, как и фольклорные коллективы при них, были основаны еще 30 лет назад, самому Союзу белорусов Латвии исполнилось 15 лет. Сегодня он объединяет 15 национально—культурных обществ, работающих в разных городах страны — «Прамень», «Спатканне», «Лянок», «Злата», «Мара», «Спадчына», «Уздым» и другие.

Что такое для славян рушник? Это оберег здоровья и благополучия, который всегда присутствует при важных событиях жизни семьи и рода и передается от поколения к поколению. Это произведение народного искусства, символизирующее наше прошлое, настоящее и будущее, ценное культурное наследие. А в его орнаментах, прихотливых и на каждом рушнике разных, зашифрованы рассказы о жизни людей, их характерах и отношениях, порой ненавязчивые поучения.

Инициатором и руководителем проекта «Белорусский рушник» стала член правления Союза белорусов ЛР Елена Лазарева.

Общества—члены СБЛ, готовясь к 100—летию Латвии и своему 15—летнему юбилею, передавая полотно из города в город, из края в край, вышили красной нитью рушник длиной семь метров, вплетая в рисунки названия своих обществ и городов. Как своеобразный символ единства и дружбы, символическое пожелание мира и благополучия всем латвийцам.

Рушник был вышит и впервые развернут перед широкой публикой во время Дней белорусской культуры в Латвийской национальной библиотеке. На форуме нацменьшинств в конце ноября его вручали президенту ЛР председатель Союза белорусов Латвии Валентина Пискунова, Елена Лазарева и члены национально—культурных обществ.

Свои стихи, посвященные родной стране и юбилею Латвии, прочел поэт Станислав Володько.