Про очередную акцию авиакомпании «Белавиа» сообщает БЕЛТА.

Билеты по супер цене можно купить только сегодня, 29 ноября, с 09.00 до 23.59 по минскому времени. А спланировать путешествие по ним — с 30 ноября по 29 декабря 2018 года (дата возврата по второму купону).

Акционные направления следующие — Тбилиси, Батуми, Харьков и Ростов-на-Дону.

В авиакомпании уточняют, что стоимость билетов в одну сторону — 10 евро плюс таксы и сборы, туда-обратно — 20 евро плюс таксы и сборы.

Обратите внимание, что билеты продаются только на сайте belavia.by и являются невозвратными.

Акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск. Изменения времени и даты вылета запрещены.