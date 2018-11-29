Встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом предположительно пройдет 1 декабря на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные документы Кремля и подтверждает источник РИА «Новости» в одной из делегаций. По информации собеседника агентства, на встречу отведено чуть более двух часов, из которых непосредственное общение между двумя президентами продлится около 20 минут. Затем на встречу будут приглашены некоторые члены делегаций.

Источник «Интерфакса» в Вашингтоне сообщает, что лидеры России и США сами определят формат встречи в Буэнос-Айресе. «Захотят — будут беседовать один на один с переводчиками, если понадобится, пригласят к себе отдельных членов делегаций», — пояснил собеседник агентства.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты предположительно переговорят один на один, а затем подключат к беседе членов своих делегаций. По его словам, состав участников встречи согласован, однако никакой конкретики по этому поводу не приводится.

Ушаков добавил, что характер беседы, ее содержание и продолжительность «полностью зависят от лидеров, они выберут и основные темы для обсуждения». А продолжительность беседы «будет зависеть от того, какой характер эта беседа примет». О совместном заявлении по итогам встречи пока ничего не известно, однако «через соответствующих членов делегаций информация будет передана». «Но как это будет сделано, пока не обусловлено», — отметил помощник президента.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Известиям», что заявление для прессы и переговоры в составе делегаций не предполагаются.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил РИА «Новости» что в повестке значатся вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы. Ранее американский президент допускал, что может отказаться от переговоров с российским коллегой после того, как получит полный доклад о событиях в Керченском проливе. «Это будет определяющим. Может быть, я не буду встречаться. Мне не нравится эта агрессия», — заявлял Трамп.

Песков отвечал, что, несмотря на слова Трампа, подготовка к встрече продолжается. Администрация президента США еще 27 ноября подтвердила, что встреча Путина и Трампа состоится.

12 ноября, во время беседы в Елисейском дворце в Париже, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились увидеться на саммите «большой двадцатки» в Аргентине, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

27 ноября американский лидер подтвердил, что планирует провести двустороннюю встречу с Путиным на полях саммита G20. Об этом решении рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга для журналистов, передает ТАСС.

«У президента состоятся двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии, а также рабочий обед с лидером Китая», — пояснила она.

В понедельник, 26 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что план двусторонних контактов Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине, в том числе с Дональдом Трампом, в целом составлен.

25 ноября в Керченском проливе произошел конфликт между украинскими кораблями и российскими пограничниками, затмивший собой все остальные повестки дня. ВМС Украины сообщила, что пограничные корабли РФ «вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» осуществили «агрессивные действия» против кораблей Военно-морских сил Украины — двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира — которые выполняли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

По версии российской стороны, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды, где опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей.

В результате российские пограничники задержали три корабля украинских Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», применив оружие. Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана помощь. Украина рассматривает произошедшее исключительно как акт агрессии, Россия — как провокацию по указу украинских властей.

В нескольких областях Украины после инцидента было введено военное положение, которое продлится до 25 декабря 2018 года.

Вечером 27 ноября ФСБ заявила, что украинцы пытались скрытно подойти к проливу и пройти через него в Азовское море. Такие выводы силовики сделали после изучения документов, изъятых у задержанных моряков. Кроме того, среди документов обнаружили рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керчь-Еникальскому каналу. Из этого следует, что украинские моряки знали о порядке прохождения канала, установленном Москвой, отметили в ФСБ.

Владимир Путин высказался по поводу инцидента только 28 ноября, назвав его провокацией киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине. При этом он отметил, что это был «пограничный инцидент, не более», и удивился реакции Киева, который не вводил военное положение даже после присоединения Крыма и вследствие военных действий на юго-востоке страны.